L'office de tourisme de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, a posté la vidéo d'un internaute qui, en voiture, a filmé une dizaine de sangliers arpentant le trottoir d'une rue en pleine ville.

La scène est incroyable. Vendredi 10 novembre, en pleine ville, dans le village de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, labellisé Plus beau village de France, un internaute a filmé la déambulation d'une harde de sangliers dans les rues.

Une dizaine de sangliers en ligne dans une rue

On y voit une dizaine de sangliers, probablement une famille, évoluer sur un trottoir avant de faire demi-tour toujours parfaitement en ligne. Une nouvelle preuve du rapprochement des sangliers en direction des villes. Car ce n'est pas la première fois que ce genre d'images est capté.

De plus en plus, on aperçoit des sangliers en ville. Le plus souvent, ils sont à la recherche de nourriture. Interrogés par France 3, les chasseurs indiquent que "le sanglier est un animal très craintif qui attaque rarement, sauf s'il n'a pas la possibilité de s'enfuir. Avec ses 150 kilos et ses défenses, il reste toutefois dangereux, et il est préférable de ne pas tenter la confrontation avec lui".

Les sangliers entrent partout en ville dans le monde

Raphaël Mathevet, directeur de recherche au CNRS, co-auteur d’un livre sur le sanglier, "Sangliers. Géographies d’un animal politique" chez Actes Sud, déclarait en août 2023 dans une interview à nos confrères de France 3 : "C’est valable partout car les sangliers entrent partout en ville dans le monde : à Hong Kong, en Israël, à Barcelone, Rome, Berlin. Sur tout le continent européen, eurasiatique, les sangliers entrent en ville, ils n’ont jamais été aussi nombreux".