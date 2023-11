Paris : la mairie du XVIIe récompensée pour son "Heure civique"

Le prix Territoria consacre la plateforme innovante dédiée au bénévolat, qui a depuis convaincu plus d'une centaine de communes en France.

Le jury du Prix Territoria 2023, présidé par Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a distingué 48 lauréats parmi 200 candidatures, en décernant 19 TERRITORIA Or, 18 TERRITORIA Argent, 10 TERRITORIA Bronze, et 1 TERRITORIA Zèbre.

Ces récompenses ont été attribuées à des initiatives innovantes qui se sont démarquées par leur capacité à être reprises par d'autres collectivités et leur utilisation judicieuse des deniers publics.

"L'Heure Civique 17", initiée par Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement, en collaboration avec Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires, a su conquérir le jury grâce à son innovation exceptionnelle dans le domaine du lien social et de la solidarité de proximité. Une initiative qui a permis à plus de 1800 personnes de s'engager dans des actions de solidarité de proximité dans le 17e arrondissement de Paris, et a été ensuite adoptée par plus de cent villes et départements à travers la France.

Geoffroy Boulard a déclaré : “Ce prix est une récompense pour les centaines de bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres et leur quartier dans le 17e. C’est aussi un encouragement pour les maires et les collectivités à se saisir de cet outil innovant pour développer le lien social dans nos villes.”

La cérémonie de remise des trophées, qui se tiendra le 7 novembre à l'Assemblée nationale, sera l'occasion de célébrer ce succès