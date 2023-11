Paris XVII : un ramassage collectif et un atelier sur le tri des déchets

La prochaine opération de ramassage participatif "Ménage ton voisinage" se tiendra le samedi 18 novembre à 11h.

Et si vous donniez une heure de votre temps pour votre quartier ?

Initiée par Atanase Périfan, fondateur des Voisins Solidaires et lancée par Geoffroy Boulard, Maire du 17e arrondissement, l’Heure Civique 17 permet à chacun de donner une heure par mois, ou plus, pour une action de solidarité de proximité.

Point de départ et d’arrivée : Le Tocqueville au 55, Bd Pereire 75017 Paris pour un café et un temps de briefring.

Départ 11h15 pour une boucle dans le quartier de Pereire Malesherbes.

L'opération débutera, en présence du maire, M. Geoffroy Boulard et d'élus engagés pour le quartier.

On vous équipe ! Des gants, chasubles et pinces à déchets seront mis à votre disposition pour l’opération.

Dans un effort continu pour promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, la mairie est heureuse d'annoncer un atelier gratuit sur le tri des déchets en partenariat avec la direction de la Propreté de Paris. Cet événement éducatif et interactif est conçu pour aider les résidents à mieux comprendre l'importance du tri des déchets et à adopter des habitudes plus durables.

Rendez-vous jeudi 23 novembre à 19h à la mairie du XVIIe, salle Jacques-Chirac

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.