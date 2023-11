Villecomtal. L’art et l’amour de la musique avec le trio albigeois "Le Souffle et les Cordes"

Tout dernièrement, Iseult et David accueillaient à La Fabrique du Rougier le trio albigeois "Le Souffle et les Cordes", flûtes, violon, piano, chant. Les musiciens ont permis la découverte ou le rappel de nombreux compositeurs, avec une première partie "classique" et une deuxième partie "musiques du monde". Du côté classique, la France avec des extraits de sonates de Boismortier, l’Allemagne avec Bach, Schubert, Gluck et Mozart, l’Autriche/Hongrie avec Doppler. Musiques du monde : Europe de l’Est, Irlande, Brésil (Machado), Asie et Bracco pour la France. Sur scène, Sandrine Domon, flûte, Cécile Ducomte, flûte et piano, Michel Régy, violon.

L’ensemble des morceaux interprétés ont été très appréciés d’une part grâce au talent des trois musiciens et au choix des œuvres. Plusieurs donnaient envie de rêver et semblaient livrer des images de rêves. D’autres invitaient à la réaction, entraînant des accompagnements vocaux, manuels, gestuels. Les trois musiciens permettaient de ressentir ce qui les avait conduit à la musique, un père mélomane, passionné de musique, cette passion transmise l’ayant aidé à dépasser de graves ennuis de santé, la découverte de la musique grâce à des intervenants musicaux en milieu scolaire.

Une autre a débuté à 9 ans, prof de français, la musique est sa passion (flûte baroque – traverso-). La musique accompagne parfaitement les qualités d’écrivaine de l’une d’elles… Leur histoire personnelle semble voleter autour de la scène et de la salle.

Le prochain concert et dernier de l’année aura lieu à La Fabrique du Rougier le dimanche 3 décembre à 18 heures avec du Folk Blues.