Campouriez. Les bénévoles du Téléthon de la Viadène en ordre de marche

L’équipe de bénévoles pour le Téléthon s’est réunie à Saint-Amans-des-Côts pour caler les premières animations de l’édition 2023. Elles débuteront le dimanche 10 décembre. Comme chaque année, le matin il sera distribué des poches de cinq viennoiseries. Vous pouvez déjà les réserver auprès de l’office de tourisme (rue Principale) ou au 05 65 44 81 61. L’après-midi, aura lieu le traditionnel quine. Il est fait appel à votre générosité pour offrir des lots que vous pourrez déposer à l’office de tourisme ou à un des bénévoles de votre connaissance. La générosité est l’essence même du Téléthon. C’est ce qui en fait une mobilisation unique en France depuis 37 ans. Les millions de bénévoles et de partenaires unissent leurs forces pour collecter et remonter à l’AFM Téléthon, les moyens nécessaires pour continuer les essais thérapeutiques et combattre la maladie.

La recherche avance… On pourrait en avoir tous besoin un jour ou l’autre. Allez les rejoindre à la prochaine réunion à Saint-Amans le samedi 2 décembre à 18 heures (info au 06 89 03 91 97).

D’autres animations seront à prévoir dans le mois de janvier.