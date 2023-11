Salles-Curan. "ADN occitan" coule dans les veines de Jef

Un zeste de Renaud, un soupçon de Higelin, une pincée de Gainsbourg… Jean-François Sénégas, dit Jef, invité au café Bellevue par ses amis Jean-Sébastien et Anne-Marie qu’il a longtemps accompagnée au piano, a offert un bel aperçu de son propre univers.

Originaire de Narbonne, il a appris et baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Bien que très intéressé par la contrebasse, Jef s’est tourné vers le piano. Sensible à la poésie, cet auteur-compositeur aux influences pop rock reste très attaché à sa région comme l’indique son titre "ADN occitan" et à ses valeurs riches à son cœur. Tantôt accompagné de ses cinq musiciens comme pour son prochain spectacle au Métronum de Toulouse, tantôt en trio ou en solo, Jef aime aussi monter des projets musicaux pour d’autres artistes. Bercé par les "seventies" et la culture anglo-saxonne, il prend plaisir à honorer les plus grands qui "avaient une vraie identité", comme il aime à le souligner. Tout au long de la soirée au bar à vin Bellevue, il a repris des titres cultes de Christophe, Berger, Brassens, Gainsbourg mais a aussi partagé avec le public très enthousiaste de nombreuses compositions comme "la moule et le poisson", "rêve interdit" un reggae languedocien, "la vache qui rit" "le pangolin" en clin d’œil au Covid…

Une diction et une voix bien claires ont permis d’en apprécier d’autant mieux les paroles. Son dernier album "Révérence amère" dont est extrait le single "Native l’Indien" enregistré avec Pierre Richard, ami de longue date, offre de nombreux titres inédits qui vous plongeront dans son univers engagé et plein d’humour qui ne peut laisser indifférent.

Avant de poser le micro, cet amoureux des jolis mots a tenu à offrir à son auditoire le poème "l’accent" écrit par Miguel Zamacoïs et popularisé par Fernandel. Une soirée chaleureuse aux accents du sud où les rencontres et le partage vont de pair.