Onet-le-Château. Culture : le festival du court métrage et de la mini-série revient à La Baleine

Après le succès de la première édition du festival "On court à la Baleine" où plus de 1 200 personnes, jeunes et moins jeunes, averties ou non, ont participé et construite sur le bilan de celle-ci, celui du cinéma du court métrage et de la mini-série revient pour la seconde année à La Baleine !

Cette édition se déroulera du jeudi 30 novembre au samedi 2 décembre (les matinées du 30 novembre et du 1er décembre seront réservées à la projection de films pour les scolaires et les seniors), et la marraine sera l’imitatrice, entre autres des guignols de l’info, Sandrine Alexi. Près d’une centaine (sur les 700 qui ont été visionnés en amont) de courts métrages de fiction, d’animation, des micro-documentaires, des films régionaux et des mini-séries originales et en avant-première… seront à l’affiche.

Organisé par l’association "Rêves de cinéma", soutenu par le Département, la Région, l’Agglo, la mairie d’Onet-le-Château et des partenaires privés, ce festival présentera des films venus des quatre coins du monde, dont la durée est comprise entre 2 et 20 minutes, un format cinématographique souvent méconnu, mais qui mérite vraiment que l’on s’y attarde. C’est un univers passionnant, une création remarquable, d’une diversité et d’une richesse incroyables qu’il faut absolument découvrir, et contrairement aux longs métrages, c’est un concentré d’émotion en peu de temps !

En plus de l’entrée gratuite à toutes les séances thématiques, le public sera invité à participer et à voter lors de la compétition officielle, pour décerner "le prix du public" du meilleur court métrage du festival. Aux côtés du public, un jury professionnel composé de plusieurs personnalités du monde du cinéma décernera "le Grand prix d’Onet-le-Château" aux meilleurs films courts. Une remise des prix clôturera le festival. Enfin, des rencontres avec les invités seront organisées tout au long de la durée du Festival ! Une restauration sur place est prévue au café culturel Le Krill.

Pour toute info, réservation et ou programme complet :

www.oncourtalabaleine.fr