La rédaction aveyronnaise de France 3 toujours en grève, pas de journaux télévisés ce jeudi 16 novembre

Une grande partie de la rédaction de France 3 est en grève ce jeudi 16 novembre.



Il n'y a pas eu de journal télévisé sur les antennes de France 3 Quercy-Rouergue ce mercredi 15 novembre, et il n'y en aura pas plus ce jeudi 16. En cause, le mouvement de grève qui touche actuellement les rédactions de France 3. En Aveyron, 80% des journalistes de la rédaction sont en grève. "On conteste le déploiement des nouvelles éditions régionales "Ici midi" et "Ici soir" qui ont vu le jour en septembre, explique Clément Alet, représentant du personnel SNJ. La direction a supprimé les éditions nationales et les journaux régionaux ont été rallongés. On y diffuse une partie des informations nationales et des éléments qui viennent de Paris."

"Ça craque de partout"

Plus que ce désaccord en interne, "les téléspectateurs ne s'y retrouvent plus, ils nous disent ne plus rien comprendre", ajoute le journaliste reporter d'images (JRI). Cette nouvelle volonté éditoriale "a été réalisée à moyens constants, avec une augmentation de la charge de travail et ça craque de partout", révèle le représentant du personnel. "La direction le savait, des cabinets d'experts avaient tiré la sonnette d'alarme avant que ça passe."

240 journaux télévisés annulés

Pour l'édition Quercy-Rouergue, localisée à Rodez, "c'est une grève par solidarité et par convictions". Sur le plan national, ce sont près de 240 journaux télévisés qui n'ont pas été diffusés sur les antennes de France 3, "soit 90% d'entre eux", détaille Clément Alet. "On est tous dans le même bateau, notre travail intègre l'offre régionale et ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en grève." Les journalistes alertent aussi sur les rapprochements annoncés par leur direction entre France Bleu et France 3, sous une même étiquette "Ici", rappelle Midi Libre.