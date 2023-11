Sébazac-Concourès. Quel engouement pour le jeu !

La fête des jeux a connu un très vif succès. L’association Familles rurales, avec le lancement : "une famille, un jeu" "si tu veux, porte un jeu et jouons ensemble" a rassemblé de nombreuses familles ! Une réflexion sera menée pour donner une suite à cette journée afin de réunir les gens pour des moments de convivialité. Durant cet après-midi, chacun a su trouver son bonheur dans des divertissements variés et partagés entre famille et amis. Les jeunes adultes ont été friands de jeux de stratégie, de logique, de mémoire, dans des jeux pour tous les goûts et tous les styles.

Avec Nicolas, de l’association EnVies EnJeux, les stratégies coopératives, trouvées conjointement, ont permis de réussir ces moments de divertissement au milieu des rires de toutes les générations confondues. Devant ce succès, Familles rurales pensent déjà à l’organisation de la fête des jeux pour 2024 !