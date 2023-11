Villefranche-de-Rouergue. Test révélateur face à Sévérac

Ce dimanche à 15 h au stade de Laurière, les joueurs de l’Avenir vont s’étalonner et passer un test révélateur face à Séverac un des gros bras de la poule. Arbitre : Mme Léa Séguela - Représentant fédéral : Cazelles Alain

Avec la réception de Sévérac, dimanche à 15 heures, à Laurière, la tentation serait grande d’accorder l’avantage du pronostic aux visiteurs auteurs d’un bon début de saison. Les locaux ne l’entendent pas de cette oreille, l’objectif est de garder l’invincibilité à domicile et l’échec n’est pas une option. Dans la course à la qualification, c’est d’abord la régularité dans les résultats qui permettra de faire la différence. Les locaux vont donc tout mettre en œuvre pour terrasser les visiteurs et peu importe la manière.

Les Villefranchois devront certes avoir du respect pour l’adversaire, mais ni complexe d’infériorité ni état d’âme. Ils ont les moyens de rivaliser et de battre un des favoris de la poule. Un seul leitmotiv : tout doit passer par le jeu. Pour ce match au degré de difficulté élevé, les Rouergats devront être déterminés, solidaires, agressifs en défense, faire preuve de d’altruisme, d’engagement, de réalisme, avoir une conquête propre, un respect absolu des consignes de jeu et surtout être disciplinés pour ne pas donner l’occasion au redoutable buteur adverse L. Lafon de faire parler la poudre.

Les locaux savent à quoi s’attendre face à un adversaire au jeu maîtrisé et huilé. Pour ce match à l’enjeu crucial les entraîneurs présenteront un groupe quasiment au complet.

Le week-end du XV

Un week-end de rugby à foison au stade de Laurière où vont se dérouler quatre matches. Cela va commencer le samedi avec la réception du stade Maursois pour les U16 à 13 h 45 suivi des U19 à 15 h. Le dimanche, les féminines vont rencontrer Capdenac en match d’ouverture des seniors à 13 h 30.