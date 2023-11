Trémouilles. Concert : un beau prélude aux fêtes

Quel magnifique et original concert offert aux mélomanes venus en l’église du village en cette saison automnale.

Original de par l’absence de chef de chœur mais uniquement avec un musicien qui donnait le "LA" aux choristes et instrumentistes jouant du piano, du violon, de la contrebasse, de la flute…. , magnifique de par les chants et pièces de musiques polyphoniques baroques interprétées par les chœur et orchestre de l’Aveyron avec puissance, excellence, grandeur, intensité.. Composé d’une quarantaine d’artistes, résidents dans des lieux différents et se retrouvant de temps en temps pour répéter et peaufiner leur spectacle autour de Bach, Buxtehude, Desprez, Vivaldi, Zelenka... et de chant comme "Gloria", "Alléluia", "Premier chant Herr" …... Aussi cette soirée fut un enchantement

avec un bouquet final au violon de l’orchestre de chambre entrainant de l’évasion, de la détente, de la rêverie.