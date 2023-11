Guerre en Ukraine : "une série d'opérations réussies" selon Kiev, gros enjeux autour du Dniepr

Ce vendredi 17 novembre 2023, l'armée ukrainienne a déclaré avoir mené "une série d'opérations réussies" autour de la rive est du Dniepr.

L'armée ukrainienne a affirmé, ce vendredi 17 novembre 2023, avoir mené une "série d'opérations réussies" sur la rive est du Dniepr occupé par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, et y avoir établi plusieurs têtes de pont.

Poursuite des opérations

Dans un communiqué, les Marines ukrainiens ont dit poursuivre leurs opérations dans cette zone. Moscou a reconnu pour la première fois mercredi, via le gouverneur pro-russe de la région occupée, Vladimir Saldo, que des troupes ukrainiennes avaient réussi à franchir le fleuve. L'armée ukrainienne a repris il y a un an la ville de Kherson, sur la rive occidentale du Dniepr, et cherche à ouvrir une brèche vers la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.

La Russie et l'Ukraine affirment toutes deux infliger de lourdes pertes à l'ennemi dans la région, des informations invérifiables de source indépendante. Selon des blogueurs militaires ukrainiens, les forces ukrainiennes ont franchi le Dniepr par petits groupes durant l'été autour d'un pont ferroviaire proche de Kherson et cherchent à étendre leur présence dans des villages situés à proximité.

Avdiivka, Bakhmout...

Des combats soutenus se poursuivent parallèlement dans l'est de l'Ukraine, autour des localités d'Avdiivka et Bakhmout, a déclaré l'armée ukrainienne dans son point quotidien sur les affrontements. Vitalyi Barabach, chef de l'administration militaire d'Avdiivka, a déclaré à la télévision que les forces russes envoyaient des renforts et intensifiaient leur offensive en direction de la cité industrielle, près d'une vaste usine de traitement du charbon.

Les drones toujours omniprésents

La guerre des drones continue aussi de battre son plein. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 16 des 18 drones d'attaque lancés par la Russie, ainsi qu'un missile. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été activées dans la région occidentale de Khmelnitski, a précisé le gouverneur adjoint.

Les habitants ont été invités à se mettre à l'abri ainsi que dans la ville de Starokostiantyniv, où se trouve une base aérienne visée à plusieurs reprises par les frappes aériennes russes. Les autorités n'ont pas précisé où sont tombés les deux drones qui ont échappé à leur système de défense. Selon les autorités ukrainiennes, des missiles S-300 ont endommagé des infrastructures civiles non spécifiées dans la région occidentale de Kharkiv, à la frontière avec la Russie, sans toutefois faire état de victimes ou de blessés.

Dans une autre déclaration, le ministère ukrainien de l'Énergie a indiqué que les tirs russes avaient visé une centrale électrique dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, et endommagé des équipements. Les Ukrainiens craignent de nouvelles frappes aériennes cet hiver contre leurs réseaux électrique et énergétique, qui provoqueraient des perturbations et des pannes générales.