Onet-le-Château. Les adhérents ont fêté le beaujolais et le gaillac nouveaux

Ce jeudi, ils étaient 21 "volontaires" à avoir "répondu" à la tradition du 3e jeudi de novembre.

Le "nectar 2023" a été dégusté et apprécié autour d’un apéro-dinatoire bien Aveyronnais par la quantité et la qualité !

Tout d’abord avec un velouté de pois cassés servi avec des croûtons et des suips de ventrèche, suivi d’une assiette délicieusement bien garnie de toasts et de farçous, accompagnée de caponata (entendez plat composé d’aubergines, d’oignons, de tomates, de céleris, olives et capres, cuits dans un verre de vinaigre et de l’huile d’olive…) et d’une salade de pois chiche et pour finir après une nouvelle dégustation des vins nouveaux (notre photo, en train de trinquer), de pommes au four avec gâteaux et boules de glace !

Le tout dans une ambiance aussi belle et bonne, que ne le furent ce repas de fête et cette dégustation tant attendue…

Prochain rendez-vous au café associatif, ce lundi à 17 heures, pour le vernissage de l’exposition sur le cirque Bidon "Souvenirs, souvenirs".