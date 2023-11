Luc-la-Primaube. Une très belle prestation de l’orchestre départemental d’harmonie

Pour sa 2e venue à Luc-la-Primaube l’orchestre départemental d’harmonie composé de 40 musiciens dirigés par Mikaël Chamayou a enthousiasmé le public venu nombreux l’écouter. Après avoir été accueilli par Alain Baudin, président de la MJC et Dominique Gombert, représentant Jean-Philippe Sadoul, excusé, l’orchestre a invité les mélomanes à un voyage qui les a amenés successivement au Japon, aux États-Unis et en Écosse. C’est ce pays qui a inspiré Nicolas Dru, auteur, compositeur, pianiste, pour l’œuvre (Loch Nevis) composée spécialement pour l’orchestre et jouée lors de cette soirée. Nicolas Dru, discrètement présent dans la salle a été fortement ovationné et applaudi par le public et chaleureusement remercié par Mikaël Chamayou. Une soirée réussie qui encourage la MJC, comme l’a souligné son président, à poursuivre la programmation de spectacles de qualité avec la participation de musiciens et artistes du département.