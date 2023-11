Aveyron : le premier marché de l’Avent voit le jour à Gabriac ce samedi 18 novembre

Dans la volonté de donner vie à la cité, le premier marché de l’Avent voit le jour ce samedi 18 novembre de 10 h à 18 h, sur la place de l’Église.

Voilà une animation qui va dans le sens du projet de créer une place publique pour créer un cœur de village. Artisanat, gourmandises, vin chaud seront à disposition. Du vin, de la bière aussi grâce à Bibemus de Margaux et Julien qui, au passage, viennent d’investir dans des nouvelles cuves de brassage pour passer de 150 à 500 litres. Le pressoir du Causse, l’atelier René et Gigi, la ferme du Bêêêz, Enclume et Barbotine, Stéphanie de l’Épicerie à Table ou encore Dominique du café triporteur seront de la partie pour festoyer et procéder à des emplettes locales et de qualité.

À noter que l’association de parents d’élèves tiendra un stand de châtaignes grillées et que l’association Mémoire & Patrimoine Gabriac organisera des visites de l’église Saint-Martial.