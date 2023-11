Dans les arrondissements de Paris centre, le plan vélo poursuit son déploiement

La Ville de Paris a voté un plan vélo 2021-2026 visant à renforcer le maillage du réseau d’aménagements cyclables sécurisés sur les grands axes, augmenter le nombre de places de stationnement dédiées et développer les doubles sens cyclables dans toutes les petites rues.

La Ville de Paris déploie l’acte 2 de son plan vélo : après un premier plan (2015-2020) de 150 millions d’euros, un nouveau plan 2021-2026 accroît encore la présence du vélo à Paris et poursuit la construction de la ville cyclable lancée depuis 20 ans. Cela représente un budget de plus de 250 millions d’euros d’investissements, soit 100 millions d’euros supplémentaires par rapport au plan vélo du précédent mandat.

Si la Ville de Paris est responsable du pilotage centralisé du plan vélo et des travaux liés aux aménagements cyclables sur les grands axes, Paris Centre pilote le déploiement du stationnement dédié sur l’espace public et la généralisation des doubles sens cyclables.

Paris Centre accompagne la Ville de Paris pour la réalisation d’aménagements cyclables sur les grands axes

L’action phare du plan vélo parisien est certainement le développement des infrastructures sécurisées pour encourager la pratique : il est effectivement démontré qu’en général, et pour la plupart des modes de transport, c’est l’offre en infrastructures qui suscite les déplacements. « Faites des pistes cyclables et vous aurez des cyclistes » : un adage qui s’observe en pratique : dès qu’un nouvel aménagement est réalisé à Paris, il fait immédiatement l’objet d’une fréquentation importante, signe de la très forte attente des Parisiens et grands-Parisiens !

La Mairie de Paris Centre a été proactive lors de l’élaboration du plan vélo pour qu’un grand nombre d’axes y soient inclus : près de 15 km d’aménagements nouveaux sont ainsi prévus dans les 4 premiers arrondissements de Paris.

Voici la liste des aménagements réalisés (ou en cours de réalisation) sur les grands axes de Paris Centre :

Grands Boulevards (de la rue de Richelieu à la Place de la République)

Rues Beaubourg et Renard

Bd du Palais et Place du Chatelet

Pont Neuf

Rues Saint-Florentin et Chevalier de Saint George, sans aménagement lourd sous forme de « vélorue »

Rue Vieille du Temple, sans aménagement lourd grâce au nouveau plan de circulation du Marais

Rue de Rivoli (pérennisation de l’aménagement temporaire, hors plan vélo).

À noter qu’un projet étudié par la Ville de Paris pour l’axe reliant la rue de la Coutellerie à la rive gauche via la rue de la Cité a été refusé par la Préfecture de police, compétente sur ces voies, et ne pourra donc pas être réalisé dans cette mandature.

Les travaux sont programmés au premier semestre 2024 pour la rue Duphot (depuis et vers la Place de la Madeleine), et les études sont en cours pour l’axe Quatre Septembre / Réaumur / Temple, priorité de la Mairie de Paris Centre pour la deuxième moitié de la mandature. Le Bd Henri IV, le Pont de Sully et la complétude de la piste sur les quais hauts rive droite sont également prioritaires et nécessiteront l’accord de la préfecture de police, compétente sur ces axes.

Des « olympistes » doivent aussi voir le jour d’ici les Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été 2024, notamment sur le Bd Beaumarchais et le Pont du Carrousel. Elles resteront un héritage tangible des JOP en matière de mobilités actives.