Festival du court-métrage à Onet-le-Château : le tapis rouge sera déroulé jeudi 30 novembre

Voici ce qui sera au programme sur le parvis de La Baleine.

La deuxième édition du festival du court-métrage et de la mini-série déroulera son tapis rouge sur le parvis de La Baleine, le jeudi 30 novembre à 19 heures, pour accueillir de nombreux invités, dont la marraine de "On court à la Baleine", l’humoriste Sandrine Alexi. Puis sera projeté à 20 heures "Rassemblance" en court-métrage d’ouverture.

C’est issu de la série documentaire qui défait les préjugés, pour démontrer que l’intégration est possible, et que la diversité culturelle est une force. Un épisode inédit de la nouvelle saison sera ainsi présenté en avant-première nationale par son réalisateur, Magloire Delcros-Varaud, et Marjorie Vella, directrice des programmes à TV5 Monde. La soirée se poursuivra dès 20 h 30 avec, en compétition, une série de courts-métrages de Fiction internationale.

Vendredi 1er décembre, après une nouvelle matinée réservée aux scolaires et aux séniors, les organisateurs vous invitent dès 14 heures à une découverte du court-métrage. Puis, à 18 heures, vous pourrez revoir les meilleurs courts-métrages de l’édition 2022 et à 20 h 30, participer à la Nuit du court-métrage.

Remise des prix

Le samedi sera consacré aux courts-métrages : à 10 heures "spécial enfants" avec pique-nique au Krill, à 14 heures "documentaires" en compétition, à 16 heures "animation" en compétition et à 17 h 30 "les très courts".

A 18 h 30 sera proposé le programme 1 de la "mini-série" et à 20 heures aura lieu la remise des prix et des trophées de la compétition officielle.

Elle sera suivie à 20 h 30, d’un court-métrage de clôture "Sans voix", écrit et réalisé par un groupe de jeunes de la Mission locale de Millau qui sera présent dans la salle.

Enfin à 21 heures sera proposé le programme 2 de la "mini-série".

Restauration sur place (sur réservation) au café culturel Le Krill. Informations et programme complet et réservation sur oncourtalabaleine.fr.