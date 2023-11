Aveyron : enfin une solution trouvée contre le fléau du campagnol terrestre sur les exploitations agricoles ?

La Cuma de Sainte-Geneviève/Cantoin et le parc naturel régional de l’Aubrac mènent une expérimentation qui s’avère convaincante.

Seraient-ce les prémices de la résolution d’un fléau qui affecte le monde agricole depuis tant d’années ? En effet, déjà en 2008, le syndicat FDSEA du Nord-Aveyron, chiffres à l’appui, révélait qu’environ deux cents exploitations agricoles étaient victimes du rat taupier ou campagnol terrestre, "avec une perte moyenne se situant entre 15 000 et 20 000 euros par élevage et pour incidence la perte de fourrage, les traitements et les réensemencements".

Un collectif avait même vu le jour, toujours sur l’Aubrac, ainsi que des promesses d’accompagnement financier. Comme le résume Guillaume Raynal, coprésident de la Cuma de Sainte-Geneviève/Cantoin : "Il y a eu beaucoup de réunions. Puis on est passé aux actes".

Un piégeur à plein-temps

Des actes qui ont débuté voici un an, en septembre 2022, par un partenariat entre ladite Cuma et le parc naturel régional (PNR) de l’Aubrac. La Cuma composée de dix-neuf agriculteurs a embauché un piégeur, Laurent Felgines, installé à Soulages-Bonneval, pour prendre à bras-le-corps et à plein-temps cette problématique. Chiffres "pharaoniques" à l’appui dixit Guillaume Raynal : 2 485 campagnols et 260 taupes piégés avec jusqu’à 130 individus piégés par hectare entre septembre et décembre 2022.

"Les campagnols utilisent les galeries des taupes", fait remarquer Guillaume Raynal, installé à Cantoin. Trois types de pièges ont été utilisés pour mener à bien l’expérimentation. Un piège spécifique dit à guillotine, un piège classique avec une pince et le piégeage d’entretien. Cette expérimentation a été rendue possible sur les 2 000 hectares du secteur grâce à la capacité de la structure de la Cuma de Sainte-Genevviève/Cantoin qui compte quatre chauffeurs et œuvre même au fonctionnement d’une unité de méthanisation. "On est très satisfait mais cela demande à embaucher une personne à plein temps. C’est surtout lourd sur le plan administratif".

En d’autres termes, cette expérimentation, appelée à se pérenniser d’ores et déjà jusqu’en 2025 sur Argences-en-Aubrac, n’est pas à la portée de tous les secteurs géographiques. "On a été voir comment cela se faisait à Volvic victime de la même problématique".

Financièrement, cette opération a coûté 65 000 euros dont 40 000 euros pour la Cuma et 25 000 euros pour le Parc avec des aides de 80 % de la Région, 17,4 % du PNR Aubrac et 2,6 % de la Cuma. Pour ce faire, le Parc a mobilisé des fonds du "dispositif biodiversité" de la Région, conduit en concertation avec les organisations professionnelles agricoles : FDGDON Aveyron, Fredon Occitanie, chambre d’agriculture de l’Aveyron, FDCuma Aveyron, conservatoire botanique du massif Central, élus locaux, etc.

Deuxième collectif en 2024

Le Parc a apporté à la Cuma un accompagnement technique, des formations pour le piégeur et a monté le dossier pour obtenir les fonds. "Le Parc a candidaté au Fonds Vert de l’État pour accompagner la création d’un deuxième collectif d’agriculteurs dans un autre secteur de l’Aubrac. Cette nouvelle expérimentation s’appuiera sur les enseignements de cette première période test à Sainte-Geneviève et reposera sur le même principe de lutte par piégeage collectif et coordonné mais dans un contexte local différent. Elle sera confirmée dès l’obtention de ce financement en début d’année 2024", conclut-on au Parc.