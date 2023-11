Rieupeyroux. Clémentine Saintoul sur les planches pour "Femme artiste, et alors ?"

Le 24 novembre à 20 heures, dans le cadre de son programme "Féminismes, et alors ?", le centre culturel propose une rencontre avec Clémentine Saintoul Colombres, artiste pluridisciplinaire et directrice artistique de la Compagnie La Mezcla : "Femme artiste, et alors ?"

Clémentine Saintoul Colombres s’exprimera sur son parcours de femme artiste (comédienne, metteuse en scène, autrice et productrice Cie La Mezcla).

En quoi la question de genre a-t-elle impacté son chemin, qu’en a-t-elle fait ?

D’autres femmes créatrices aux parcours similaires ont décidé d’éditer un recueil de textes intitulé "Me too théâtre" pour sensibiliser le monde de l’art et la société civile à leurs difficultés. Un texte court, "Antigone : renaissance", écrit par l’autrice et publié dans le recueil "20 ans des EAT, 20 auteurs", aux éditions des Cygnes, terminera la soirée.

Pour en savoir plus :

centreculturelaveyron.fr/evenement/feminismes-et-alors/

Vous avez envie de connaître le travail de Clémentine ? Le 1er décembre à 20 h 30, Clémentine Saintoul Colombres (chant) et Karim Kanal (guitare) proposent "Luz de luna", voyage musical et poétique en Amérique du Sud, au-delà des clichés exotiques, à la Manufacture, Place Bernard Lhez, à Villefranche-de-Rouergue (entrée libre mais places limitées donc arriver en avance).

Pour en savoir plus :

www.calameo.com/ read/006 037 711 c157b3420a45/ manufacture-mediatheque-villefranche.fr/au-programme

Le 3 décembre, de 10 heures à 17 heures, Clémentine Saintoul Colombres animera le premier des trois dimanches du stage théâtre pour adultes tous niveaux – "Prendre sa place", au 18, rue Lavazière, à Albi-Tarn (81).

Pour en savoir plus :

www.youtube.com/ watch ? v = Lzsk1rFDovk

ou Cie La Mezcla- gmail.com/

Tel. : 06 87 54 09 68