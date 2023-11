Villefranche-de-Rouergue. Défaite et match frustrant

Avec la réception de Sévérac, les locaux avaient le secret espoir de faire tomber un des favoris de la poule. Leur entame de match est des plus encourageantes avec un essai de Kévin Maucci à la 13e minute transformé par Marvyn Renaud. Mais les visiteurs vont réduire le score sur 2 pénalités. À la 27e minute, Florian Mercade va inscrire un essai à l’issue d’un joli mouvement. Les Rouergats sont pénalisés à outrance et les visiteurs vont prendre l’avantage sur un essai transformé. Les locaux sanctionnés d’un carton blanc et d’un carton jaune successifs, les visiteurs vont profiter de leur supériorité numérique pour inscrire un essai transformé juste avant les citrons (mi-temps 20 à 12).

Dès la reprise Sévérac va inscrire 3 nouveaux points mais Tom Javelaud va en dame après une interception de plus de 60 m, essai transformé par Marvyn Renaud. Les visiteurs vont inscrire une nouvelle pénalité à l’heure de jeu. Les Villefranchois vont jeter toutes leurs forces dans la bataille sans pouvoir renverser le sens du match. Un match frustrant où l’arbitrage a joué un rôle prépondérant avec une sévérité exacerbée pour les locaux et de la mansuétude pour les visiteurs. Le bonus défensif est une maigre consolation. Gros point noir avec la blessure de Marvyn Renaud qui est une grosse perte pour l’équipe.