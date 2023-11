'Demi Method' : la technique make-up infaillible pour un teint naturellement éclatant

(ETX Daily Up) - Entre contouring et 'no make-up', il n'est plus nécessaire de choisir ! La dernière tendance maquillage qui buzze sur les réseaux sociaux, la 'Demi Method', consiste à travailler son teint sans avoir recours à des tonnes de make-up pour lui donner un aspect frais, naturel et léger. Un bon compromis pour faire rimer glamour et authenticité.

Mettre en valeur ses traits naturels, sans les dissimuler sous des tonnes de maquillage, c'est tout l'objet de la 'Demi Method', une technique que les utilisateurs de TikTok considèrent déjà comme "révolutionnaire". Si les professionnels avisés ont recours à cette méthode de maquillage depuis des années, c'est à la make-up artiste Cara Brook que l'on doit son nom et sa popularité sur les réseaux sociaux. Et force est de constater qu'à une époque où le naturel domine les tendances - à l'exception du cherry makeup ou du pumpkin spice makeup - cette technique minutieuse fait fureur. Sur la plateforme asiatique, les hashtags #demimethod et #demimethodmakeup ont déjà généré 21,8 millions et 23,6 millions de vues, respectivement.

Reste désormais à comprendre ce qu'induit cette technique de maquillage qui, il faut le reconnaître, demande une certaine dextérité, et davantage encore un certain savoir-faire. Elle peut toutefois être à la portée de tous, à condition de regarder un grand nombre de tutoriels, et de s'entraîner, afin de la maîtriser à la perfection. D'après Cara Brook, qui est également la fondatrice de la marque Seint, il s'agit de "la seule technique d'application permettant d'obtenir un maquillage véritablement 'indétectable'". L'objectif n'étant plus de dissimuler sa peau sous des tonnes de fond de teint, correcteurs, et autres produits de contouring, mais de les utiliser avec parcimonie pour "équilibre[r] vos traits, conserve[r] votre éclat naturel et votre couleur intacte, et élimine[r] les fioritures pour que vous puissiez vous sentir pleinement vous-même, à votre meilleur niveau de beauté".

Pour adopter cette technique, il faut avant toute chose maîtriser le fameux cercle chromatique, un outil qui permet d'appréhender les harmonies de couleurs et de choisir les plus adaptées pour corriger une imperfection, une zone trop claire ou trop foncée, ou encore ajouter de la profondeur ou de la dimension au regard, par exemple, mais aussi à certaines zones du visage. Des connaissances qui nécessitent - encore une fois - de regarder les nombreux tutoriels proposés sur la 'Demi Method' sur les réseaux sociaux, et particulièrement ceux postés par l'instigatrice de cette technique de maquillage dite naturelle.









Avec cette technique, tout est finalement question d'équilibre entre les textures, ou matières, et surtout entre les couleurs. Le tout consistant essentiellement à utiliser la couleur opposée à celle que vous désirez flouter. On le sait, par exemple, le vert permet de corriger les imperfections rouges ou rosées, tout comme les sous-tons rosés ou orangés permettent de venir à bout des cernes bleutées ou violacées. Il suffit d'appliquer cette théorie à l'ensemble du visage. Et de le faire de manière subtile, en petites touches et non d'un bloc. Pour ce faire, les outils indispensables ne sont autres que les petits pinceaux - oui, cette technique nécessite aussi une certaine dose de patience.

Quant aux autres produits à utiliser, Cara Brook précise qu'il n'y a pas vraiment de règles. Cela peut aller du bronzer au correcteur en passant par les produits de contouring, mais (toujours) à appliquer avec parcimonie. Et avant de vous lancer, n'oubliez pas de débuter par une base de teint ainsi qu'une crème hydratante légère et teintée, qui permettront de nourrir la peau, de lisser le teint, et de faire en sorte que le maquillage accroche mieux. Il est également possible de finir votre mise en beauté par une touche de blush, toujours dans la légèreté, et éventuellement un baume à lèvres ou un lipstick nude. Le résultat : un maquillage frais et léger qui passera inaperçu tout en révélant votre éclat naturel.