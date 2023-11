Rignac. Des chants traditionnels occitans

Dimanche 26 novembre, à 16 heures en l’église de Rignac, l’Association pour l’orgue en terre rignacoise (Apotre) organisera

un concert de chants traditionnels occitans qui sera donné par

le trio Lo Recaliu. Lo Recaliu, en occitan c’est la braise sous

les cendres de la nuit qui ravive le feu du lendemain. Isabelle Bourguetou, chanteuse occitane d’origine béarnaise et chef

de chœur, Mickaël Courdesses, chanteur quercynois et chef de chœur de plusieurs chorales occitanes et Christian Sépulcre, chanteur du Rouergue revisitent et font revivre les chants des voyageurs d’Occitanie recueillis dans le Quercy au début du XXe siècle : polyphonies accompagnées d’instruments traditionnels tels que tambourin à cordes, percussions… Le verre de l’amitié sera offert après ce concert en libre participation.