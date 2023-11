Des crues au centre et au nord de la France, du mistral sur Marseille, des orages sur la Corse et du grand froid sur les Pyrénées, les prévisions de Météo France pour ce mardi.

Météo France avait prévu une chute des températures pour ce mardi 21 novembre, accompagnée de possibles averses de neige sur les reliefs.

Il faudra heureusement attendre, sauf sur les hauteurs et la nuit, pour claquer vraiment des dents, même si effectivement les températures descendent. Ce mardi, selon le dernier bulletin de Météo France, les grisailles sont fréquentes le matin, avec des averses côtières près de la Manche et aussi des éclaircies en Bretagne et Pays de la Loire. L'après-midi ce ciel variable s'étend vers le Bassin parisien, alors que le Nord-Est connaîtra des averses autour des Vosges.

Du Sud-Ouest au Massif central, aux Alpes et jusqu'au Jura, le ciel sera très nuageux ou couvert avec des averses, qui durant la journée ne se produiront que sur les reliefs, avec de possibles chutes de neige à partir de 1 400 ou 1 500 m, voire 1 200 m sur le nord-est.

Des températures qui restent positives

Ce sont les Pyrénées qui vont grelotter le plus, avec des averses de neige prévues et des températures faibles sur les sommets. Côté sud-est et Corse, c'est le vent qui va s'exprimer, avec notamment mistral et tramontane à plus de 80, voire 90 km/h. Des orages possibles éclateront sur le littoral méditerranéen et en Corse.

Quant aux températures, elles iront de 6 à 10 degrés en général d'est en ouest, au plus une douzaine de degrés près de la Méditerranée pour les minimales. Les maximales varieront entre 11 et 14 degrés sur presque tout le pays, 15 à 17 sur le Languedoc et le Roussillon, jusqu'à 19 dans le Var et en Corse.

29 départements en vigilance ce mardi 21 novembre. Capture d'écran - Météo France

21 départements restent en vigilance crues

La décrue sur les départements touchés par les plus voire les inondations se fait lentement, du fait de précipitations peu soutenues mais qui restent fréquentes. Météo France a placé 19 départements en vigilance jaune, et deux restent comme la veille en vigilance orange :

Pas-de-Calais

Charente-Maritime

De nouvelles inondations touchent d'ailleurs ce lundi 20 novembre le Pas-de-Calais.

Déjà l'hiver sur les Pyrénées

Les cinq départements pyrénéens (Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques) sont en vigilance jaune pour le verglas, mais aussi en jaune pour les avalanches (pour 4 d'entre eux) ainsi que pour les risques de pluies et d'inondations pour les Pyrénées-Atlantiques.

Les deux départements corses sont eux placés en vigilance jaune pour les orages.

Enfin, les Bouches-du-Rhône sont en vigilance jaune pour les vents forts qui souffleront en soirée.