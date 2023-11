Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. 2023, un bon cru pour le Vélo d’Olt

Le club du Vélo d’Olt a tenu son assemblée générale, à la salle des genêts du centre social du pays d’Olt, en présence du représentant de la mairie, M. Vidal, adjoint, et d’une trentaine de sympathisants ou membres.

Après le mot d’accueil de Thierry Vieillescazes, coprésident, qui remerciait notamment la municipalité, la Comcom des Causses à l’Aubrac, le conseil départemental et les commerçants et artisans locaux pour leur soutien, le bilan moral était présenté par François Marty, coprésident.

Il notait le plaisir collectif partagé tout au long de la saison dans la pratique d’un sport vivifiant, sans esprit de compétition et, souhaitait à tous ceux qui, pour des raisons de santé, ne pouvaient pédaler, de retrouver rapidement le peloton du Vélo d’Olt.

Pour les deux principales organisations du club, le 29 avril la rando à Christian et, les 10 et 11 juin, la Marmotte d’Olt, de mauvaises prévisions météo ont contrarié une participation qui s’est avérée un peu moins importante qu’en 2022, mais ce furent néanmoins de belles réussites, avec de très beaux pelotons dans la cité des fraises, sur le causse et sur l’Aubrac.

Préparation de la saison 2024

Il a mis en avant le rôle des bénévoles indispensables à l’organisation de tous ces événements et a remercié les membres du club "toujours prompts à répondre aux diverses sollicitations", ainsi que le soutien des services techniques de la municipalité.

Pour conclure, il s’est réjoui de l’excellente ambiance qui a régné au sein du club tout au long de la saison. Le trésorier, Jean-Marie Vieillescazes, présentait un bilan financier légèrement positif. Le club participe au financement des sorties et à la fourniture des équipements.

Le secrétaire, Alain Serrano, exposait en détail les activités réalisées dans l’année, par le biais d’un diaporama : sorties dominicales, la sortie du 15 août dans le souvenir de Christian Woittequand. En juin, participation de quatre membres à la Marmotte cyclo dans les Alpes, et en fin d’été, Patrick Bassot a bouclé le Tour de France cyclo. Le Vélo d’Olt a participé aux épreuves organisées dans la région, se classant 3e du Challenge départemental cyclotourisme Ufolep. À noter la renaissance de la section VTT avec des sorties régulières dont trois sorties majeures : trois jours en février à Rosas en Espagne, quatre jours en mai à Germ dans les Pyrénées et en septembre, trois jours à Florac.

Les divers projets pour 2024 : la rando à Christian le 27 avril, la Marmotte d’Olt les 8 et 9 juin et, à l’étude et une grande sortie aux Baléares en septembre, qui sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CA, le vendredi 24 novembre à 18 h et présentée ensuite à l’ensemble des adhérents.

M. Vidal soulignait "la vitalité du Vélo d’Olt et la bonne ambiance qui règne en son sein et l’engagement de ses membres et du soutien constant de la municipalité".

Le CA était confirmé. Il se réunira vendredi 24 novembre pour élire le nouveau bureau et préparer en détail la saison 2024. Toutes les infos sur la page Facebook et le site internet du club.

À l’issue de l’assemblée générale, le verre de l’amitié était offert par Sylvie et Bruno, avant le repas annuel au restaurant Le Lion d’or.