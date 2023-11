C'est quoi ce gymnase Frugère dont la Ville de Rodez aimerait se séparer ?

Le maire Christian Teyssèdre, attaqué sur la vétusté de l’équipement lors du dernier conseil municipal, a rappelé fermement qu’il comptait se séparer du gymnase au profit du Département, propriétaire du collège Fabre.

Le débat ne date pas d’aujourd’hui. Et il est revenu sur la table lors du dernier conseil municipal, à l’occasion d’une note sur la tarification des équipements sportifs municipaux. Si celle-ci ne suscite habituellement aucun débat, cette fois, l’opposante Sarah Vidal et son groupe ont décidé de voter contre. Pourquoi ? "Comment peut-on faire payer 20 euros de l’heure l’occupation du gymnase Frugère à des clubs alors qu’il est particulièrement délabré !", a dénoncé l’ancienne première adjointe. "ça fait 15 ans que je veux vendre cet équipement !", a répondu Christian Teyssèdre, profitant de l’occasion pour faire un appel du pied au Département.

"Au Département à l’acheter !"

Car si ce gymnase est la propriété de la municipalité, il est surtout utilisé par le collège Fabre, propriété et compétence du Département. Seuls les clubs sportifs de roller-hockey et de volley-ball l’utilisent à ce jour. "Je ne vais pas engager un million d’euros alors que ce gymnase pose de nombreux problèmes, de compétences de collectivités mais pas seulement", a indiqué le maire, évoquant un prix de vente aux alentours de 200 000 € et de nombreux courriers envoyés au conseil départemental. Avant d’argumenter sur d’autres problèmes.

Voisins mécontents

"Aujourd’hui, à chaque fois qu’il y a une manifestation là-bas, je reçois une pétition de voisins mécontents. Ils n’en peuvent plus que les gens se garent n’importe comment dans ce quartier alors on ne va pas développer ce lieu !", a-t-il stipulé. De quoi contrarier Sarah Vidal : "Vous voulez dire que quelques voisins sont plus importants que tous les collégiens de Fabre et utilisateurs ?", s’est-elle interrogée. À Christian Teyssèdre de conclure : "Quelle démagogie de votre part ! Vous avez voté pendant 14 ans cette tarification et là, vous passez dans l’opposition et vous critiquez. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Tirons tous dans le même sens et vendons ce lieu au Département".

La balle est donc dans le camp d’Arnaud Viala et ses conseillers.