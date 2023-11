Comps-la-Grand-Ville. La fibre arrive dans tous les foyers

Elle est attendue avec impatience par les villages en zone blanche ou encore par les foyers qui reçoivent très mal ou pas du tout le réseau ADSL. Elle doit être installée avant la fin de l’année, la fibre optique, qui permet d’atteindre des débits nettement supérieurs.

Oui mais, car il y a des mais… Arrivera-t-elle, quand elle passe en aérien, jusqu’à certains villages les jours de grand vent ou de perturbations atmosphériques ? Pas sûr d’après certains professionnels. En effet les câbles passent dans un enchevêtrement de branches et une telle densité de masse de verdure poser question. Les câbles font, aussi parfois, un plongeon vers le sol à cause d’un poteau qui n’a pu être placé au bon endroit ; ces gaines qui risquent de ne pas arriver jusqu’à certaines maisons, ces dernières étant inaccessibles pour des causes qui restent inexplicables pour les non initiés. Il reste aux spécialistes de l’opérateur internet à tirer la gaine contenant la fibre du boîtier jusqu’à la maison qu’il doit alimenter.

Les techniciens du numérique arrivent à démêler bien des situations complexes. Les miracles de la technologie ont leurs secrets.