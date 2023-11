Argences en Aubrac. L’association Sports et loisirs en Argence offre de nouveaux créneaux horaires

L’assemblée générale de l’association Sports et loisirs en Argence s’est tenue, au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur- Argence. Le bilan financier de l’exercice 2022-2023 a été présenté et validé.

Cette année, de nouveaux horaires et des créneaux supplémentaires permettent à un plus grand nombre de personnes d’adhérer à l’association et de participer aux différentes activités proposées : gymnastique tous niveaux (cardio, santé, douce), badminton, marche, hand-ball, trampoline, qi qong, taiji. Plusieurs projets d’animations pour l’année en cours ont été évoqués : vente de madeleines et biscuits, tournoi de hand-ball enfants, rencontre interactivités, tournoi de belote.

La réunion était suivie d’un repas partagé autour duquel gourmands et bavards ont échangé.

Si vous êtes intéressé : www.sportsetloisirsenargence.fr ou sports-loisirs-argence@orange.fr