(ETX Daily Up) - YouTube a récemment annoncé une mise à jour importante de ses directives concernant le contenu apte à générer des revenus publicitaires, en se concentrant particulièrement sur deux domaines : l'allaitement et la danse sensuelle.

Pour ce qui est de l'allaitement, la plateforme a opéré un changement notable. Dorénavant, les vidéos montrant un enfant en train d'être allaité, même si l'aréole est visible, peuvent générer des revenus publicitaires, a annoncé YouTube. Auparavant, cette monétisation n'était possible que si l'aréole n'était pas visible. YouTube précise toutefois que les contenus sur l'allaitement sans la présence d'un enfant restent exclus de la monétisation.

Concernant la danse, YouTube a assoupli ses règles sur les danses considérées comme non-sexuellement explicites, telles que le twerk ou le grind. Ces types de danses peuvent désormais être monétisés avec un minimum de vêtements, de manière fugace, sont également considérés comme monétisables. Ces types de contenu étaient auparavant exclus de la possibilité de générer des revenus.

Ces changements font partie d'une tendance plus large de YouTube visant à assouplir ses politiques de modération. La plateforme s'efforce de trouver un équilibre entre le maintien d'un environnement sûr pour ses utilisateurs et l'opportunité de monétisation pour les créateurs de contenu. Cette mise à jour est considérée comme une étape importante dans la reconnaissance de la diversité des contenus et des expressions culturelles sur la plateforme.

Il est important de noter que, malgré ces changements, tout contenu doit toujours respecter les directives communautaires de YouTube et les lignes directrices sur le contenu adapté aux annonceurs pour la monétisation, a souligné YouTube.

Dernièrement, YouTube avait aussi modifié ses règles concernant la modération de certains sujets sensibles traitant de l'avortement et des abus sexuels.