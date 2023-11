Onet-le-Château. À La Baleine, les enfants ont été un excellent public pour les Wackids

Dans la bande-annonce du spectacle des Wackids, il était dit "C’est le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants !", mais les enfants ont fait encore mieux, puisque ce mardi après-midi, ils y sont venus seuls (enfin avec leurs écoles respectives publiques et privées !), d’ailleurs la Ville a offert le spectacle à tous les CE1 et CE2, et c’est une Baleine pleine à craquer qui s’est emplie de fous-rires communicatifs, vibrant avec le trio d’artistes qui les ont embarqué dans un retour musical vers le passé. L’excitation fut à son comble lorsqu’a démarré le compte à rebours pour s’achever avec un record de décibels, quand le groupe leur a demandé de "faire du bruit"… Ils ne s’en sont pas privés !

Ultime épisode de la wacky-trilogie, "Back to the 90’s" est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV, le premier à entrer sur scène de la Baleine, fut Depeche Mode, puis Metallica "Quand tes grands-parents ne pouvaient pas dormir, ils se laissaient bercer par Nicolas et Pimprenelle, mais quand tes parents ne pouvaient pas dormir, c’est avec Metallica, qu’ils étaient bercés !". Jeux de lumières, jeux de batterie(s) ont entrainé des applaudissements cadencés, jusqu’à ce que tous se lèvent… et dansent !

En soirée, le spectacle était tout public et il se murmure que les près de 400 spectateurs ont fait autant de bruit que les enfants, mais peut-être avec un brin de nostalgie en plus, en ravivant leur jeunesse et la musique rock des années 90…