Aux Restos du cœur à Rodez, démarre une rude campagne hivernale

C'est dans un contexte financier précaire pour l'association, qu'a été lancée la campagne hivernale des Restos du cœur ce mardi 21 novembre. En Aveyron, la présidente s'inquiète, et prévoit une hausse du nombre de repas distribués.

C'était un lancement attendu. Ce mercredi 21 novembre, il suffisait de se rendre à Saint-Eloi, dans les locaux ruthénois des Restos du cœur, pour se rendre compte de l'importance d'un tel dispositif. En ce jour d'ouverture de la campagne hivernale, la file d'attente était longue, et les demandeurs nombreux.

Ce, alors que la situation financière de l'association, au niveau national, est particulièrement difficile. Alors à Rodez et dans tout l'Aveyron, on s'est préparé à une saison difficile. "Notre cause a été entendue, les gens savent aujourd'hui qu'on est plus restrictifs sur les barèmes", relate la présidente départementale, Aline Rivière. Toutefois, elle note que "tout s'est bien passé", lors des inscriptions en amont.

Des demandeurs seront refusés

Alors, la question qui brûle les lèvres est la suivante : "Des bénéficiaires seront-ils refusés par manque de ressources ?" "On a toujours refusé des gens", répond Aline Rivière. Et ce sera certainement encore plus le cas lors de ces prochains mois. Car les conditions afin de pouvoir bénéficier des services de l'association fondée par Coluche ont évolué en raison des difficultés financières.

Certains, qui se rendaient aux Restos du cœur uniquement lors des campagnes hivernales, pourront ainsi être refusés, alors qu'ils étaient acceptés les années précédentes. "C'est le cas par exemple de certains retraités, qui ne répondaient qu'aux conditions d'attribution de la campagne hivernale", éclaire la présidente départementale.

Une activité toujours plus importante

Pourtant, malgré ces mesures drastiques, l'activité devrait être encore plus grande cette année. "Je suis certaine que malgré ces barèmes plus restrictifs, nous délivrerons encore plus de repas, car les besoins sont toujours plus grands", confirme-t-elle.

En 2022 en Aveyron, 820 000 repas ont été distribués, 558 000 l'avaient été en 2021, preuve d'une certaine précarisation.

Pire encore, Aline Rivière note de plus en plus fréquemment la présence de personne en situation d'extrême précarité, ou d'urgence sociale. "On reçoit des personnes qui ont d'autres soucis que le seul problème de l'alimentation. Des personnes en grande détresse, victimes de violence ou portant des idées très noires", livre-t-elle avec empathie.

Mais les Restos, et leurs 70 bénévoles pour le seul site de Rodez, "seront là", encore une fois lors de cette campagne. En espérant que la rallonge de 30 millions d'euros, votée par le Sénat ce lundi 20 novembre à destination des associations proposant des aides alimentaires dans le cadre le projet de loi de fin de gestion, permette à ceux qui en ont besoin de passer l'orage.

Les Restos du cœur sont toujours à la recherche de dons, denrées alimentaires non périssables, de produits d'hygiène féminine, mais également de bénévoles.