La police municipale de Villefranche-de-Rouergue bientôt équipée d’un radar mobile

Lors du conseil municipal, la majorité a indiqué vouloir renforcer la sécurité routière en ville, lors de la seconde partie du mandat.



"Il y aura un grand plan pour améliorer la sécurité routière", lance Jean-Claude Carrié, premier adjoint du maire. Lundi 20 novembre, lors du conseil municipal, l’équipe en place a présenté les grandes lignes pour limiter la vitesse aux abords du centre-ville. « Il n’est pas acceptable que des voitures passent à 70 km/h au lieu de 30, en tour de ville », ajoute le premier adjoint.

« On va devoir faire appel au portefeuille des gens qui ne veulent pas respecter les limitations. Après avoir amélioré la voirie lors de la première moitié de mandat, ce plan sécurité sera déployé sur la deuxième partie. » Ainsi, la mairie va acheter, l’année prochaine, un radar de vitesse mobile pour équiper la police municipale. Des contrôles seront ainsi effectués à Villefranche, à proximité du centre-ville et sur la route de Montauban, entre autres.

De plus, pour lutter contre les nuisances sonores des deux-roues, la police municipale a aussi été équipée d’un sonomètre pour faire des relevés. Les limites sont de 72 à 85 décibels selon les cylindrés. Le but étant de lutter contre les engins aux pots d’échappement modifiés.

Sécurité et jackpot relatif aussi sur le stationnement

60 000 euros d’amendes collectés en 2023 sur les places de stationnement. « Je m’étonne que ce montant soit aussi élevé alors que le stationnement est gratuit », a souligné l’élue d’opposition, Véronique Roux. « Le parking est gratuit mais on est sur une politique de famille et de mobilité au centre-ville », répond le maire, Jean-Sébastien Orcibal.

« On a eu de nombreux retours sur les difficultés pour certaines personnes à mobilité réduite ou en poussette de circuler, alors que des voitures stationnent sur la chaussée, notamment le jour du marché. Quand cela bloque la circulation, on passe à l’amende. »

Pour faciliter l’accès aux parkings, des panneaux d’indication du nombre de places doivent prochainement être déployés en ville.