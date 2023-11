Naucelle. Le père Manoj Visuvasam a été installé

L’installation officielle du père Manoj Visuvasam à la tête de la paroisse Saint-Bernard en Ségala, a eu lieu en l’église Saint-Martin, en présence des représentants et des élus des 11 relais et de très nombreux paroissiens. L’évêque de Rodez, Mgr Luc Meyer, installait officiellement le jeune prêtre d’origine indienne. Madame Trouche, adjointe, a officiellement remis les clés de l’église au père Manoj.

Avec un rituel bien ordonné dans une célébration très réussie, notamment grâce à l’investissement et à l’énergie des membres du groupe de liturgie, cette installation a été marquée après l’homélie par le renouvellement des promesses du nouveau curé faites lors de son ordination. Une procession s’est déroulée ensuite pendant laquelle l’évêque Mgr Meyer, a fait le tour de l’église et a présenté au curé Manoj, les divers lieux consacrés à son ministère : le siège de président, la chapelle du Saint-Sacrement, le baptistère, le confessionnal et le lieu de proclamation de la parole. Un pot de l’amitié sur la place Saint-Martin et un repas à la salle des fêtes ont clôturé cette belle journée.