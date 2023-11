Pont-de-Salars. Près de 200 personnes invitées de Solea

Le groupement Solea, fondé en 2013, réunit aujourd’hui seize Ehpad et résidences autonomes du département "dans le but d’échanger et organiser des manifestations en commun".

Ainsi, à la salle des fêtes de Pont-de-Salars, ce sont près de 200 résidents d’établissements affiliés à Solea qui sont venus des quatre coins de l’Aveyron, pour prendre part à une journée de convivialité. Tout d’abord, un pique-nique a été pris sur place, suivi d’un après-midi dansant animé par le groupe "Danse Passion" de Millau.

Une après-midi qui fût particulièrement réussie avec une très bonne ambiance et des moments de partages appréciés de tous les résidents et du personnel des maisons de retraite du groupement. Tout s’est terminé autour d’une bonne fouace et d’un savoureux jus de pomme ou, mieux encore, d’un petit pétillant bien mérité.