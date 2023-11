Réduction des déchets : où réparer son vélo et son électroménager à Paris ?

Jusqu'au 26 novembre, c'est la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le gouvernement veut donner un coup de pouce à cet effet. On en profite pour vous donner des bons plans pour réparer (ou faire réparer) votre vélo ou votre électroménager.



Votre jean préféré a un accroc, vos bottines prennent l'eau, votre vélo a perdu ses freins, votre grille-pain ne s'allume plus, et même votre lave-linge se met à fuir… Pas de panique ! À tous ces petits maux de vos objets quotidiens, il existe un remède : la réparation. Et quelques adresses ou bons plans à connaître pour devenir un rebelle de l'obsolescence. Fini de jeter, on répare.

Les Repair cafés sont nés à Amsterdam en 2009. Ce sont de petits lieux où se réunissent des bénévoles, tous passionnés de bricolage, pour partager connaissances et surtout savoir-faire, avec les personnes qui souhaitent réparer de petits objets en panne (votre fameux grille-pain ou la cafetière, mais aussi votre ordinateur ou votre chaîne hi-fi, etc.). Les Repair cafés qui se sont bien développés en France, et notamment à Paris.

Attention, on n'entre pas dans un Repair café comme dans un service après-vente : le but est de « faire ensemble » et de profiter du savoir-faire des bénévoles passionnés. Et aussi, pourquoi pas, de tisser des liens avec ses voisins autour d'un café.

Si un Repair café est gratuit, il a un coût de fonctionnement (frais pour acheter des outils, du café, etc.). Adhérer ou donner est donc essentiel pour que l’association poursuive son action !

Le vélo aussi se répare

Des ateliers vélo ont fleuri dans plusieurs arrondissements. Le principe est d'apprendre à réparer son vélo entre voisins. Animés par des spécialistes ou des bénévoles passionnés, les lieux proposent de vous aider à diagnostiquer le problème et d'y apporter une solution. Ils proposent aussi souvent une multitude de pièces détachées, d'une chambre à air aux petits écrous, issues de recyclage de vélos et vendus à prix libres. Il faut adhérer aux associations qui gèrent les lieux. Mais beaucoup d’ateliers pratiquent le prix libre. Les adhérents paient en fonction de leur sensibilité au projet associatif et selon leur possibilité financière.