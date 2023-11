Absence de licence FFF, prête-noms..., le FC Nantes mis en examen pour transferts suspects de joueurs

Le club est soupçonné d’avoir "été complice du délit d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable" notamment "en faisant établir de faux contrats de scouting", indique le parquet de Rennes.

Le FC Nantes a été mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte sur des transferts suspects de joueurs, pour complicité d'un certain nombre d'irrégularités commises par des agents sportifs, a-t-on appris vendredi 24 novembre auprès du parquet de Rennes.

Le club de football a été mis en examen le 21 septembre dernier en tant que personne morale représentée par son président, Waldemar Kita, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information du journal Ouest-France.

Le club "complice du délit d'exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable"

Propriétaire du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita avait été placé en garde à vue fin juin, ainsi que son fils Franck Kita, directeur général délégué du club, et deux autres personnes. Le président du club était à l'époque ressorti sans poursuites mais son fils et les deux autres personnes avaient été mis en examen, notamment pour blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable.

Selon Ouest-France, outre Franck Kita les deux personnes mises en examen sont Bakari Sanogo et Joaquim Batica, des agents de certains joueurs nantais.

"Exercice illégal de l'activité d'agent sportif"

Le FC Nantes a été à son tour mis en examen en septembre pour des faits compris entre janvier 2015 et juillet 2022, selon Philippe Astruc.

Le club est ainsi soupçonné d'avoir "été complice du délit d'exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, ses organes dirigeants donnant des instructions pour commettre l'infraction", notamment "en faisant établir de faux contrats de scouting et des mentions erronées sur des contrats de joueurs visant à rémunérer des prestations d'agents sportifs qu'ils savaient illégales", explique le procureur.

Il est aussi reproché au FC Nantes d'avoir "à Nantes, Reims, sur le territoire national, malien, luxembourgeois", participé à la dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou délit, en l'occurrence "exercice illégal de l'activité d'agent sportif" en bande organisée.

Waldemar Kita "conteste vigoureusement"

Waldemar Kita "conteste vigoureusement les faits reprochés" et a mis en avant une certaine "éthique" du "monde de la pharmacie" d'où il est issu, précise le procureur de Rennes, où la procédure est centralisée.

"Il a ainsi recruté une juriste venant de la Ligue professionnelle de football devenue secrétaire générale. Il voulait qu'il y ait un encadrement et une discipline dans le cadre des contrats professionnels de joueurs", poursuit-il.

La Fédération française de Football (FFF) s'est constituée partie civile dans ce dossier.

Blanchiment de fraude fiscale d'envergure

Initialement lancée par le parquet fédéral belge, l'enquête avait été transmise aux autorités judiciaires françaises.

Selon le parquet, elle a notamment mis en évidence le fait que "les dirigeants du FC Nantes auraient eu recours de façon récurrente, tout au moins depuis l'année 2015, à l'emploi d'agents sportifs non autorisés en établissant des contrats d'agents sportifs et des contrats de travail de joueurs sous le couvert de prête-noms".

"Les investigations ont essentiellement porté sur l'analyse de contrats, de comptes bancaires et de flux financiers, avec exploitation des nombreux documents saisis en perquisition. Un blanchiment de fraude fiscale d'envergure aurait également été mis à jour à l'encontre de l'un des protagonistes", précisait M. Astruc fin juin.

Le parquet de Rennes rappelle que les peines encourues pour exercice illégal de l'activité d'agent sportif sont de deux ans de prison et 30 000 € d'amende (ou le double des sommes indûment perçues). Pour le blanchiment en bande organisée, la sanction maximale monte à dix ans de prison et 750 000 € d'amende (ou le double des sommes blanchies).