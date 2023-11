Aveyron : les habitants de ce village se mobilisent pour restaurer leur église

Rongée par les dégradations, l'église va avoir besoin de ses habitants pour être remise en état.

Vieurals est un petit hameau de la montagne, au pied du Mailhebuau. Si quelques familles d’éleveurs se maintiennent encore, les moments de vie collective du dimanche, autour du clocher, ont peu à peu disparu.

A la sortie du dernier virage, en montant de Saint-Geniez, avant le plateau de l’Aubrac, le village apparaît, entouré de forêts et de montagnes. Son église pointe son clocher vers le ciel. Construite en 1921, elle a remplacé une vieille église située au cœur du village. Bien que d’un intérêt architectural modeste, l’église de Vieurals est le témoignage d’une communauté soudée qui en a financé son édification.

Son haut clocher marque le paysage de l’Aubrac et ses cloches ont souvent résonné pour signaler les événements heureux ou malheureux de la paroisse et du pays. L’église est aujourd’hui oubliée, ne servant au culte qu’à de rares occasions.

Les grands projets qui doivent être menés

A l’intérieur, l’humidité ronge les murs dont les enduits se dégradent. Les cloches ne retentissent plus, seule au loin, s’entend la cloche voisine de l’église de Born. Le 26 octobre dernier, les habitants de Vieurals et leurs voisins s’étaient rassemblés pour constituer l’association "Saint-Pierre de Vieurals en Aubrac".

Son premier but est de réunir les habitants et toutes les bonnes volontés autour d’un projet fédérateur, la sauvegarde de l’église du village et du patrimoine architectural et cultuel de l’ancienne paroisse de Vieurals. Après la mobilisation des habitants pour un nettoyage de l’édifice, la révision de la toiture sera l’une des priorités.

Suivront notamment des travaux d’assainissement, d’électricité, de remplacement des abat-sons du clocher, de protection et de restauration des vitraux et des cloches, tout ceci avec la collaboration de la mairie de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac. L’écho des cloches de Vieurals répondra-t-il un jour à celui des cloches de Born tout en rythmant à nouveau la vie de ses habitants ? La restauration des croix entre aussi dans les projets et, il est déjà décidé de restaurer le grand Christ et sa croix sur la place de l’église qui sont aujourd’hui déposés.

La restauration n’étant pas l’intégralité du projet en soi, des événements et manifestations de vie, tels qu’expositions, concerts, conférences, marches… seront organisés pour faire connaître et faire vivre le village tout en étant des vecteurs de la promotion de son modeste mais authentique patrimoine.

Les projets ne manquent pas, ni les bonnes volontés. L’association espère, que de nouveaux adhérents et bénévoles compléteront ses rangs et que les nombreux donateurs, elle n’en doute pas, soutiendront régulièrement de leurs dons, pour ce projet qui nécessitera, outre bien de bonnes volontés, maintes aides financières tant privées que publiques que chacun est à même de susciter.

Vous pouvez joindre l’association par mail : asso.saintpierrevieurals@outlook.fr