Lédergues. Journée confort et jeu pour les aînés

Vingt adhérents du club Générations mouvement de Lédergues ont participé à la journée récréative pro-confort animée par Florian. Cette société spécialisée dans la vente de produits liés au bien – être et au confort pour la maison, se fait connaître sous forme de réunion dans des associations.

À la fin de la présentation, certains ont acheté divers articles qui ne sont disponibles qu’en réunion. La matinée s’est poursuivie par un repas offert par pro-confort au restaurant l’Oasis.

Les aînés ont clôturé la journée par un loto gratuit organisé par la présidente. Tous les joueurs ont gagné et sont repartis avec un cadeau offert par cette société. Ce fut une journée sympa une journée de détente associée à la joie, la bonne humeur et la convivialité. des remerciements ont été adressés à l’animateur et à la société ainsi qu’aux organisateurs du club des aînés pour cette initiative.