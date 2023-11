Les fêtes se préparent avec Olemps sourire

La tombola de la rentrée a eu lieu au mois d’octobre ; 12 places étaient en jeu pour le spectacle "En passant" qui aura lieu à Luc samedi 9 mars 2024. L’occasion de se replonger dans les plus grands succès de Jean-Jacques Goldman grâce à ses anciens musiciens. Six gagnants se verront remettre deux places ; la remise des lots se fera en même temps que la remise des bouteilles de champagne, en janvier.12 professionnels ont participé à cette tombola.

Spectacle de Noël : il aura lieu lundi 18 décembre à la salle 7-77, en matinée. Deux films seront projetés (un pour les petits et un pour les grands) ; de 9 h 15 à 10 h pour les petits et de 10 h 15 à 11 h 30 pour les plus grands. Les élèves des deux écoles et les enfants des crèches sont invités. La tombola au champagne aura lieu du 18 au 30 décembre et offrira 40 bouteilles aux gagnants. Un billet de tombola est remis lors de chaque passage chez l’un des commerçants partenaires.

La remise des lots sera effectuée le mardi 9 janvier à 19 h 30, la salle des 4 Vents et sera suivie d’un apéritif.