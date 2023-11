EN IMAGES. Une intervention de 6 heures pour sauver 23 vaches prisonnières de la vase dans un fossé

Un dispositif inédit a été mis en place dans le Tarn pour sauver les vaches ensevelies dans la vase.

35 sapeurs-pompiers ont été engagés dans une opération de six heures pour secourir tout un troupeau embourbé dans un fossé à Cambounet-sur-le-Sor, dans le Tarn, lundi 20 novembre 2023. Dans un fossé de trois à quatre mètres de profondeur, 24 vaches étaient enlisées et ne pouvaient plus sortir par leurs propres moyens.

"L'intervention revêt un caractère exceptionnel en raison du nombre d'animaux pris en charge", commentent les pompiers du Tarn qui ont partagé des images de cette délicate opération :

23 vaches sauvées, une bête est décédée

Trois équipes spécialisées du SDIS ont été rassemblées pour cette tâche, une première dans le département : le sauvetage aquatique (SAV), l'unité des risques animaliers (Uran) et l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche (Usar). Un vétérinaire sapeur-pompier et un infirmier sapeur-pompier ont également apporté leur expertise.

Sur les 24 vaches piégées dans le fossé, 23 ont été extrait en vie. Des cordes, des treuils électriques et des engins agricoles ont été utilisés pour le sauvetage.

Selon La Dépêche du Midi, les bêtes auraient pris peur à la vue d'un animal avant de casser la clôture d'élevage pour s'enfuir. Elles auraient malheureusement fait une grosse chute dans un ruisseau, où la vase les a immmobilisées jusqu'au cou.