Télémédecine : après les gares SNCF, des espaces réservés dans les supermarchés Leclerc ?

Alors que la SNCF a récemment annoncé l’installation d'espaces de télémédecine dans 300 gares, Michel-Édouard Leclerc pourrait faire de même dans ses magasins.

L’annonce vendredi 17 novembre de la SNCF sur l’installation d'espaces de télémédecine dans 300 de ses gares d'ici à 2028 pour lutter contre les déserts médicaux, a visiblement donné des idées à Michel-Édouard Leclerc.

"C’est une très bonne idée que je soutiens", a-t-il assuré, sur les ondes de Sud Radio, jeudi 23 novembre 2023. Le PDG de l'enseigne de grande distribution a ensuite annoncé qu’il allait se rapprocher de la société Loxamed, qui va déployer dans les gares SNCF les cabines de téléconsultation.

À l’opposé du patron des magasins E.Leclerc, l'initiative de la SNCF est vivement critiquée par l’Ordre des médecins, pour qui cette proposition "va détourner des professionnels de santé, qui seront ainsi moins disponibles pour exercer dans les territoires les plus vulnérables". L’Ordre dénonce également un nouveau pas vers la "financiarisation" du système de santé et invite plutôt la SNCF à "améliorer la desserte ferroviaire des territoires les plus enclavés".

#Communiquédepresse? Alors que la SNCF prévoit l'installation de boxes de télé-consultations dans 300 gares, l'Ordre s'inquiète des conséquences du développement d'une telle activité consacrant les inégalités d'accès aux soins et favorisant la dérégulation du système de santé.? pic.twitter.com/86nLbTMiCz — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) November 20, 2023

Leclerc, déjà dans la parapharmacie

Depuis plusieurs années, Michel-Édouard Leclerc cherche à investir davantage le terrain médical. L’enseigne vend des produits de parapharmacie, mais la vente de médicaments reste réservée aux pharmacies. Début 2020, l’Union des groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO) était montée au créneau contre la politique volontariste de Michel-Édouard Leclerc, qui menaçait de casser le monopole des pharmacies françaises.

Le syndicat de pharmaciens avait lancé une action collective en justice contre les centres E.Leclerc pour publicité mensongère. L’enseigne annonçait dans une campagne la présence d’un docteur en pharmacie dans chacune de ses parapharmacies.