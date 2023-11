Villefranche-de-Rouergue. Bourrasques de Vent d’Images à la salle Voûtée

Depuis 2012, chaque année, Paroles Vives présente fin novembre-début décembre, son lot d’artistes sur les cimaises de la salle Voûtée. Cette année encore, le "Vent d’Images" de Paroles Vives amoncellera du mercredi 29 novembre au dimanche 10 décembre inclus., quelques œuvres des peintres : Jean Baro, Véronique Godefroy, Françoise Pourcel, Bruno Rigal, et des photographes : Jean Baro, Lou Cousin, Françoise Moly, Roger Gares et le Club Photo Voir et Dire l’Image.

"Notre prétention est de montrer des artistes qui vous donnent à voir le meilleur d’eux-mêmes", indique l’association. "Les styles, les thèmes sont variés puisque chaque artiste est entièrement libre de ses choix". Les œuvres sont à vendre, celles exposées comme celles qui sont restées à l’atelier et que leurs auteurs peuvent présenter sur rendez-vous. Le meilleur moment pour rencontrer les artistes, les faire parler de leur travail et nouer des contacts, est le vernissage, le vendredi 1er er décembre à 18 heures, où ils seront tous présents à votre écoute entre deux petits-fours.

L’exposition "Vent d’Images" est ouverte tous les jours, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, à la salle Voûtée, place Bernard Lhez à Villefranche-de-Rouergue.

Renseignement : 05 65 45 37 66 ou paroles.vives12@gmail.com