Le ciel s'acharne sur le Pas-de-Calais, des risques de crues sont à prévoir.

La pluie n'en a pas terminé avec le Pas-de-Calais, qui a été placé en vigilance orange par Météo France pour des risques de crues ce dimanche 26 novembre 2023. Le fleuve de la Canche est concerné, un appel à la prudence est lancé dans tous les bassins de vie installés autour.

En raison des pluies attendues dans la nuit de dimanche à lundi, "le niveau de la Canche et de la Course pourrait repartir à la hausse lundi dans la journée, engendrant des débordements importants sur le tronçon", avertit Météo France. Depuis les passages des tempêtes Ciaran, Domingos, Elise et Frédérico, le Pas-de-Calais a connu plusieurs vigilances rouges et oranges pendant de très longues semaines. Les pompiers sont toujours actuellement en opération dans les villages du Pas-de-Calais.

Neuf départements sont également placés en vigilance jaune : Nord, Aisne, Oise, Ardennes, Meuse, Marne, Aube, Vendée et Charente-Maritime.

18 départements en vigilance jaune ce lundi

La vigilance orange est donc maintenue pour lundi 27 novembre dans le Pas-de-Calais, et plusieurs départements restent en vigilance jaune pour des risques de crues : Nord, Aisne, Oise, Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Vendée et Charente-Maritime.

Dès 6 heures du matin, une vigilance jaune sera activée pour le reste de la journée pour un risque de neige-verglas dans 11 départements de l'est de la France : Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Marne, Vosges, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie et Savoie.

11 départements en vigilance neige-verglas. Météo France

