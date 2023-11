Aveyron : à 181 km/ h sur la RN 88 avec un véhicule "aux pneus en piteux état"

Les gendarmes ont interpellé un automobiliste circulant à très grande vitesse, avec une voiture qui plus est en mauvais état...

Ce week-end, l'escadron départemental de sécurité routière de l’Aveyron n'a pas chômé. "Sur l’ensemble du département 30 excès vitesses ont été relevés avec à la clé 4 rétentions de permis de conduire, 3 conduites sous stupéfiants, 2 infractions pour détention de stupéfiants, 1 défaut d’assurance et 3 procédures d’alcoolémie", expliquent les gendarmes.

Deux grands excès de vitesse ont toutefois marqué les gendarmes, ce samedi 25 novembre. Notamment sur la RN 88. "À 16 h 20, la Brigade motorisée de Rodez se trouve en poste de contrôle de la vitesse sur la RN88. Dans le flot de circulation un automobiliste est mesuré à la vitesse de 181 km/h alors que la limitation imposée sur cet axe est limitée à 110 km/h", expliquent-ils. Une conduite qui aurait pu aboutir au drame, les gendarmes constatant que le véhicule en question avait des pneumatiques "en piteux état et l’un d’eux présentait une hernie". Le conducteur sera prochainement convoqué par la justice.

Tout comme ce motard, interpellé un peu plus tôt dans la journée, par la BMO de Villefranche de Rouergue. Il a été intercepté à 145 km/h sur la RD1 alors que la limitation imposée sur cet axe est limitée à 90 km/h. " Et en plus de sa vitesse excessive, le pilote était sous l’emprise de stupéfiants", expliquent les gendarmes. En attendant son passage au tribunal, son permis lui a été retiré.