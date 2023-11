Aveyron : Marc Cordy, le chef de l'Auberge du Château, distingué "Maître cuisinier"

Il est le premier chef aveyronnais à rejoindre ce club fermé.

C'est une première pour l'Aveyron. Si jusqu'alors le département comptait de nombreux étoilés, le meilleur chef du monde en la personne de Michel Bras même pour beaucoup, des tables auréolées du célèbre "bib", d'autres sous le titre de "maître restaurateur", un chef médiatique avec Cyril Lignac, il a désormais... un Maître cuisinier ! En la personne de Marc Cordy, chef de l'Auberge du Château à Muret-le-Château, non loin de Rodelle. "Je suis très fier et honoré d'avoir reçu ce titre", confie celui qui a ouvert sa table en 2008, dans ce petit coin de l'Aveyron. "Où même en campagne, on peut faire de la bonne cuisine", tient à souligner le chef, dont l'établissement offre également plusieurs chambres de charme. En cuisine, Marc met un point d'honneur depuis des années à offrir à ses clients une cuisine gastronomique, originale et surtout réalisée à base de produits frais, de saison et locaux.

Aux côtés de célèbres chefs

Et le voici donc décoré du titre de "maître cuisinier", qu'il recevra lors d'une remise officielle en avril prochain. En attendant, il se retrouve ainsi aux côtés de Gilles Goujon, les frères Pourcel, Alain Ducasse, Eric Fréchon et bien d'autres. Car outre le titre, né en 1951, les récipendiaires se réunissent au sein d'une même association ("Les maîtres cuisiniers") avec l'objectif de soutenir et promouvoir l'art culinaire français, dans l'Hexagone mais aussi à l'international. "Afin d’offrir le meilleur à leurs hôtes et d’inscrire l’art culinaire de demain dans une démarche durable et respectueuse de l’environnement, les chefs s’unissent avec les agriculteurs et autres artisans producteurs, véritables partenaires au service du beau, du bon et du sain. Les Maîtres Cuisiniers de France représentent le conservatoire du goût et des produits des terroirs français", dit l'association. Heureuse désormais de compter parmi elle un Aveyronnais. Le jury s'était d'ailleurs déplacé jusqu'à Muret-le-Château durant l'été afin d'échanger avec le chef Marc Cordy. Avec réussite.