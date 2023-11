Muret-le-Château. Commémoration de l'Armistice et inauguration du monument aux morts

Trop court alors qu'il est bien long, mais pas facile de réduire une telle manifestation qui a mobilisé beaucoup de monde.

Le 11 novembre, de nombreux habitants et amis de Muret le Château, les musicien(ne)s de Marcillac Harmonie, Séraphin Brengou- Costes, Conseiller départemental des Jeunes, sapeurs-pompiers du Centre de Villecomtal, représentants de la gendarmerie, des élus et monsieur le Préfet étaient réunis devant le monument au morts pour la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et le 100ème anniversaire du monument.

À noter que tous les participants portaient la décoration Le Bleuet de France proposé sur place.

Marcillac Harmonie a parfaitement rythmé tous les moments particuliers de cette cérémonie, dépôt de gerbe, Marseillaise... Les enfants ont enrichi l'approche du sens de cette journée par la lecture de plusieurs textes "Paroles de poilus - Lettres et carnets du front 1914-1918", Marcel Planquette, Adolphe Wegel "Je ne sais pas si je pourrai dormir dans un lit à présent", Henry Floch "Ma bien chère Lucie, Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé", Eugène Poézévara (18 ans).

À côté de Monsieur le Préfet qui a lu le message de Sébastien Lecornu, Ministre des Armées et Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Sénateur, Maires, Président et Vice-Présidente de la section des membres de la Légion d'Honneur, Anciens Combattants, pompiers, gendarmes,... avaient tenu à s'associer à cette cérémonie.

Monsieur Roland Aygalenq, Maire de la commune de Muret le Château a rappelé que la réunion du jour avait été organisée pour commémorer l'Armistice du 11 novembre 1918 et pour marquer le centenaire du monument aux morts récemment déplacé. Il a précisé que celui-ci avait été édifié en 1923 sur un dessin du Père Mazel, curé de la paroisse, et réalisé par l'entreprise Alby de Salles la Source à laquelle il avait été commandé par le Conseil municipal et son Maire, Paulin Aygalenq, qui était son arrière, arrière grand père.

"Sachons tirer les leçons du passé pour construire un avenir de compréhension mutuelle et de tolérance. Aujourd'hui, nous saluons le courage et la bravoure de nos anciens, et nous leur disons "nous n'oublierons jamais".

Il a terminé en remerciant l'État, représenté par Monsieur le Préfet, l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre pour leur soutien au déplacement du monument, ainsi que l'entreprise Lacombe pour son savoir-faire.

Après de nombreux hommages rendus aux Morts pour la France par les participants devant le monument, chacun a pu se retrouver à la salle des Associations pour partager le verre de l'Amitié.