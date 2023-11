Guerre Israël - Hamas : 11 otages dont 9 enfants et trois français peut-être libérés ce soir, prolongation de la trêve de 48 heures

Alors que la trêve à Gaza entre le Hamas et Israël a été prolongé de deux jours, le mouvement islamiste aurait publié une liste de 11 noms d'otages, dont 3 enfants français, devant être libérés au plus tôt ce lundi.

Selon BFMTV, une liste de 11 otages qu'ils détiennent aurait été fournie par le Hamas. Sur cette liste figure 9 enfants dont trois français. Les familles de ces trois jeunes Français, Eitan, Sahar et Erez ont confirmé que leurs enfants figuraient sur cette liste, et devraient être libérés au plus tôt ce lundi soir, à la veille de l'expiration d'une trêve entre l'organisation islamique et Israël (ce mardi 28 novembre à 6 heures). Le Qatar a annoncé que cette trêve entre les deux belligérants a été prolongée de deux jours, une information confirmée par le Hamas, qui dit préparer une nouvelle liste pour "prolonger la trêve".

Israël réclame lui de "recevoir 50 otages supplémentaires au-delà de cette nuit" de lundi.

En moyenne 13 otages enlevés lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre ont été libérés chaque jour depuis ce vendredi 24 novembre, date d'entrée en vigueur de cette trêve, rappelle le Huffington Post. En échange, Israël a libéré de son côté 39 prisonniers palestiniens, des femmes et des jeunes de moins de 19 ans.