Luc-la-Primaube. L’école Saint-Joseph pleine de projets

L’Apel et l’Ogec de l’école Saint-Joseph, à Luc, ont tenu leur traditionnelle assemblée générale à laquelle parents et partenaires étaient conviés, en présence de Mme Terral, directrice, Mme Petit, adjointe au maire, Mme Magne, déléguée à la Tutelle des écoles Saint-Joseph en Aveyron.

Cette année, diverses manifestations ont pu être réalisées telles que le pot de bienvenue, la vente de sapins, de galettes, chocolats de Noël et Pâques, le quine, la soirée apéro/tapas et la kermesse. Le bilan financier indique un solde positif. À cela s’ajoute le bénéfice réalisé sur les photos de classes et le don des associations Cap Mômes et les Croulants. Ces manifestations ont permis de financer des voyages, sorties scolaires et diverses activités pour les enfants, notamment l’animation de chasse aux œufs de Pâques et les cours et spectacle de hip-hop en partenariat avec Edwina Costecalde. Il a été souligné "le dynamisme et l’investissement de chacun qui ont permis de mener à bien ces manifestations." Concernant l’année scolaire actuelle, les partenariats avec les chocolats Léonidas à l’occasion des fêtes de fin d’année, la vente de sapins avec la RAGT et les galettes avec l’artisan boulanger-pâtissier de Luc et Clément l’artisan, ont été renouvelés. À noter le quine qui aura lieu le dimanche 21 janvier 2024, la soirée apéro-concert le samedi 4 mai et la kermesse le vendredi 28 juin 2024.

Mme Terral, directrice, a partagé son plaisir à travailler dans cet établissement avec un travail exemplaire de partenariat avec chacun des acteurs.

À ce jour, 120 élèves sont scolarisés au sein de l’école Saint-Joseph. Une école dynamique, pleine de projets.