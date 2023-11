Luc-la-Primaube. On s’est pressé à la bourse aux jouets

Valérie Gabriac, du relais Petite Enfance "La Galipette", les bénévoles de l’association "Éclats de rire", l’association MJC représentée par Danielle Jeanjean et François Bégaudeau, s’étaient mobilisés à l’occasion de la 19e édition de la Foire aux jouets pour accueillir les nombreux visiteurs. Il valait mieux être à l’heure car dès l’ouverture des portes, la salle d’animation de Luc a été prise d’assaut.

Les stands colorés ont été submergés de monde. Complément précieux du père Noël pour certains, cette vente permet à d’autres de se défaire d’articles devenus inutiles. Au-dessus des étals des 67 exposants, l’esprit de Noël était bien là. Et c’est avec conscience que les parents, venus nombreux, ont rempli déjà leur hotte de jouets d’occasion en tout genre, en bon état, et à moindre coût. Il n’y avait que l’embarras du choix entre jeux, jouets, livres…

Car il y en avait pour tous les âges et tous les goûts. Seulement les jeux, jouets, et livres d’enfants étaient autorisés. Pas de bibelots, de meubles, de déco, de TV, hi-fi, de CD ou DVD gravés, articles de puériculture… Un beau succès : personne n’est reparti les mains vides ! En fin d’après-midi, organisateurs, vendeurs et acheteurs, avaient de quoi se montrer satisfaits.