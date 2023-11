Un "nez" intelligent pour lutter contre les risques d'intoxications alimentaires

(ETX Daily Up) - Une start-up israélienne a mis au point une nouvelle technologie aidée par l'intelligence artificielle permettant de détecter la présence de bactéries dangereuses dans les aliments. Déployée à grande échelle, elle pourrait participer à réduire les risques d'intoxications alimentaires. Et plus encore.

Sensifi a réussi à développer une sorte de nez artificiel, qui utilise différents capteurs chimiques capables d'identifier les composés volatils émis par des bactéries pathogènes présentes dans les aliments, telles que la salmonelle, la listeria et l'E. coli, y compris à des concentrations très faibles. Lorsque des composés a priori émis par ces types de bactéries sont détectés, une alerte est envoyée à un ordinateur chargé d'analyser ces données afin d'identifier précisément de quoi il s'agit.

Pour le moment, cette technologie n'en est qu'à un stade embryonnaire, mais ses applications pourraient être multiples, à commencer dans l'industrie alimentaire. Elle pourrait en effet détecter la présence de bactéries dangereuses dans la chaine de stockage, de fabrication et de distribution des aliments. Pour rappel, la salmonelle est une bactérie présente dans les aliments crus ou mal cuits, tels que la volaille, les œufs et les produits laitiers. De son côté, la listeria se retrouve parfois dans la charcuterie, les produits de la mer, le fromage ou les légumes. Idem pour l'E. coli. Un tel dispositif pourrait aider à réduire les risques d'intoxications alimentaires dans la population.

Dans l'absolu, ce procédé pourrait également être étendu au domaine médical, avec la possibilité, à terme, d'identifier des bactéries responsables d'infections nosocomiales, du sang ou des voies urinaires, mais aussi de pneumonies, etc. Cela permettrait aux médecins de traiter les infections plus rapidement et plus efficacement.

Au niveau d'une ville, ce type de technologie pourrait être un jour adaptée à la surveillance de la qualité de l'air et de l'eau.