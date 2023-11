Aveyron : après des éboulements suite aux intempéries, ce village demande l'état de catastrophe naturelle

Les deux voies d'accs direct à Salles-la-Source ont subi ces éboulements ces derniers jours.

Il n’y a seulement que deux voies d’accès direct du village de Salles-la-Source au causse. Ces deux voies ont subi des éboulements ces derniers jours alors que la route de la Payroulette, dont le talus s’est éboulé en 2019, n’est pas encore complètement réparée.

"Canicule et sécheresse l’été dernier, plus pluies abondantes ces derniers jours (plus de 250 mm d’eau tombée sur le village de Salles-la-Source) égalent murs, falaises et sols instables. Et ce n’est sûrement pas fini avec les gels qui s’annoncent… Une fortune à trouver pour les réparations. Il y va de la sécurité des usagers et des servitudes qui doivent être rétablies au plus vite", explique le maire.

"J’ai contacté les services de l’État pour établir un dossier de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour nous aider à faire face financièrement".

"La sécurité est la plus importante"

Une étude sur les falaises et leur solidité est en cours, en particulier autour de la cascade. Les résultats doivent être communiqués en fin d’année. Des craintes d’éboulements sont présentes, c’est pour cela que l’accès à l’aplomb de la cascade est actuellement interdit.

"Nous avons continuellement des éloges sur la beauté du site, mais la sécurité est la plus importante. Les falaises sont souvent des propriétés privées. Il va falloir composer avec les propriétaires", tout un travail en perspective pour la municipalité.